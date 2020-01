A Forma-1-es mezőny túlnyomó részének szerződése 2020 végéig szól, a hét elejéig az élcsapatoknál is mindössze Charles Leclerc volt lekötve hosszabb időre, ám most a Red Bull is lépett, kedden bejelentették, hogy egészen 2023-ig hosszabbítottak Max Verstappennel.

A Red Bull motorsportfőnöke, Helmut Marko nem titkolja, hogy a holland esetleges mercedeses átigazolását akarták megakadályozni.

„Az ünnepek alatt is a szerződésen dolgoztam, nagyon aggódtam, hogy Maxot elcsaklizhatja tőlünk a Mercedes. Nehéz volt felmérni, mi is a helyzet a Ferrarival és Hamiltonnal, de az egyértelmű volt, hogy a Mercedesnek lépnie kell, ha Hamilton a Ferrarihoz megy 2021-re. Max lett volna az első, akit megpróbáltak volna megszerezni a helyére” – magyarázta az osztrák.