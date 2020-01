Ugyan messze nem olyan „jelentős”, mint a kerek 50-es, Michael Schumacher mai, 51. születésnapját sem hagyták figyelmen kívül a Forma-1 szereplői, a sportág maga, volt csapatai és ellenfelei is köszöntötték a – Lewis Hamilton eredményeitől függően még legalább néhány hónapig – száguldó cirkusz legeredményesebb versenyzőjét.

Schumacher – legalábbis nyilvánosan – nem ünnepel, hiszen már bő hat éve, hogy egy franciaországi síbalesetben súlyos agysérülést szenvedett, csak bízni lehet abban, hogy az egykori Benetton-, Ferrari- és Mercedes-versenyző ha lassan, kis lépésekben is, de javul.

Sending our best wishes to Michael Schumacher on his birthday ❤ #KeepFighting pic.twitter.com/UALgweJ4Uf — Mercedes-AMG F1 (@MercedesAMGF1) January 3, 2020

Today, as every other day, we’re thinking of you ❤️ The legendary Michael @schumacher turns 51 today#F1 #KeepFightingMichael pic.twitter.com/9El4DY84dD — Formula 1 (@F1) January 3, 2020

Wishing the seven-time champ a Happy 51st Birthday 🎂#KeepFightingMichael pic.twitter.com/iGt9oMdDht — ROKiT WILLIAMS RACING (@WilliamsRacing) January 3, 2020