„De előtte nagyon sok mindenre jöttünk rá közösen, olyan dolgokat hoztam ki belőle, amikről talán nem is gondolta, hogy benne vannak, vagy legalábbis magától csak később talált volna rájuk és fordítva. Szóval miután átment a garázs másik felébe, biztosan mondta, hogy Valtteri, Lewis ezt és ezt csinálja, te miért nem próbálod meg?”

„Ez még nagyobb kihívássá tette az idei évet, hiszen mindig azt járt a fejemben, hogy oké, hogyan csavarjak még egyet a dolgokon, hogyan változtassak ezen vagy azon teljesítményvesztés nélkül, miután most már ők is úgy csinálják a dolgokat, mint én. Tovább kellett csiszolnom a dolgokat, szintet kellett lépnem. Amikor közel vagyunk a 100 százalékhoz, az az 1 százalék már az előny eltűnését jelentheti, szóval nehéz előhúzni egy újabb ütőkártyát” – magyarázta Hamilton, aki végül azért így is elég lazán verte a 2018-nál tényleg sokkal erősebben teljesítő, pályafutása során első ízben a bajnokság 2. helyén záró Bottast.