95-95 pont arányban, Pierre Gaslyval egálban vágott neki a 2019-es Forma-1-es szezon utolsó versenyének Carlos Sainz – de brazíliai második helyének köszönhetően a francia állt előrébb a tabellán. Az Abu-dzabi Nagydíjon azonban Sainz indulhatott kedvezőbb helyzetből, a kilencedik rajtkockából, esélyeit pedig tovább javította, hogy a Toro Rosso pilótájának versenye már az első kanyarban odalett, miután ütközött a Racing Point versenyzőivel.

Egy kései bokszkiállás miatt Sainz is kipottyant a pontszerző zónából, de végül az utolsó körben – az F1-ből távozó Nico Hülkenberget megelőzve – megkaparintotta az utolsó pontot érő 10. helyet, így egy ponttal Gasly elé került. A spanyol így egyetlen ponttal ugyan, de elcsaklizta az összetett 6. helyét is, méghozzá úgy, hogy az egész szezont a középmezőnyhöz tartozó McLaren színeiben teljesítette, míg Gasly az év első tizenkét futamán a Red Bull-lal állt rajthoz, az ő helyét elfoglaló Alexander Albon pedig négy ponttal maradt el.

„Azt hiszem, ez volt a valaha volt legizgalmasabb utolsó köröm. Olyan, mintha a világbajnokságot nyertem volna meg!” – mondta ujjongva Sainz a futam után. „Elég közel voltam Nicóhoz, hogy előzzek a 9-es kanyarban, de aztán meghátráltam, hogy újra próbálkozhassak a 11-esben, azonban nem volt elég jó a kigyorsításom.”

„Ez azt jelentette, hogy túl későn érkeztem meg, és egy kicsit hátrébb voltam. Aztán láttam a rést a belső ívem: nagyon kicsi volt, csakúgy mint [Sergio – szerk.] Perez esetében. De úgy voltam vele, hogy ha Perezzel működött, akkor Nico esetében is működnie kell. Így megcsináltam a manővert” – taglalta az előzés körülményeit.

„Őrület a bajnokság végén, hogy még az utolsó körben is harcoltunk, egészen az utolsó lehetséges előzési pontig. De megcsináltam. Nem volt könnyű futam, de boldog vagyok” – fejezte be gondolatait Sainz, hozzátéve, hogy tisztában volt vele, hogy a határon volt, de azt is tudta, hogy Gasly már kiesett a harcból.