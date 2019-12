1 – Még első évében, a 2010-es Brazil Nagydíjon sikerült pole-pozícióba repítenie a Williams autóját. Ki gondolta, hogy azon a félig esős szombati napon éri el legnagyobb F1-es sikerét a Schumacher-utódnak is kikiáltott versenyző?

0 – Hülkenberg egyszer sem locsolhatott pezsgőt a Forma-1-ben. Többször is közel állt hozzá, de a sportágból végül a legtöbb dobogó nélküli futam rekordjával távozik a pilóta

2 – Ennyiszer futotta meg a német a verseny leggyorsabb körét

3 – Egyetlen gyári hátterű csapatnál, a Renault-nál versenyzett Hülkenberg F1-es karrierje során három éven keresztül. A nagy lehetőséget nem sikerült kihasználni, a németnek pedig át kell adnia a helyét Esteban Oconnak

4 – Williams, Force India, Sauber és Renault – ezt a négy istállót erősítette pályafutása során Hülkenberg

6 – Ebben a pozícióban ért legtöbbször célba Hülkenberg, szám szerint hússzor

7 – Ennyi csapattárssal hozta össze a sors Hülkenberget. Sorrendben: Rubens Barrichello, Paul di Resta, Esteban Gutierrez, Sergio Perez, Jolyon Palmer, Carlos Sainz és Daniel Ricciardo

9 – Ennyi évig tekerte a kormányt az F1-ben a német. 2011-ben ugyanis kiszorult a Williamstől a jókora pénzmennyiséggel megtámogatott Pastor Maldonado miatt

19 – Ez volt a rajtszáma annak a Porschének, melyet aktív F1-es versenyzőként győzelemre vezetett a Le Mans-i 24 óráson 2015-ben Nick Tandyvel és Earl Bamberrel karöltve

22 – Mielőtt a Forma-1-ig elért volna, ahogy azt kell, Hülkenberg végigjárta a szamárlétrát. 2009-ben bajnok lett a GP2-ben, majd egy évvel később, 22 éves korában debütált a szezonnyitó Bahreini Nagydíjon

27 – Hülkenberg választott rajtszáma az F1-ben

38 – Ennyi futamon nem ért célba a német, ez valamivel több, mint versenyeinek egyötöde

43 – Ennyi kört töltött az élen Hülkenberg a Forma-1-ben. Érdekesség, hogy 43-ból 35 kört Interlagosban futott – a pályán, ahol 2012-ben közel állt a győzelemhez is. Ekkor 30 körön át volt ő az első, de két év múlva, 2014-ben is volt öt olyan kör, amikor a németet követte mindenki Brazíliában. Kétségtelen, hogy a pálya a versenyző egyik kedvence, hiszen itt szerezte egyetlen pole-pozícióját is.

176 – Eddig ennyi futamon indult el Hülkenberg, ez vasárnap nagy valószínűséggel 177-re nő

Az alábbi videóban a Forma-1 YouTube-csatornája által összeválogatott tíz legemlékezetesebb pillanat tekinthető meg.



