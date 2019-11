“Nyilvánvalóan szerencsétlen dolog, ami történt” – kezdte a német. “Biztosra akarunk menni, hogy ilyen többé ne forduljon elő. Ez a legfontosabb. Nincs problémánk a másikkal” – utalt Leclerc-rel való kapcsolatára Vettel.

“A kívülállók próbálják ezt felfújni, de valójában semmi miatt nem kell aggódnom” – mondta. Elismerte, hogy a jövőben, ha csatába bonyolódik a monacóival, több helyet kell hagynia a csatákra. “Így biztosra mehetünk, hogy nem érünk össze. Minimális érintkezés volt, de ez vezetett ehhez az eredményhez.”

Lo mejor que he visto de @Ferrari , @Charles_Leclerc y Sebastián Vettel durante el 2019. Las risas que me estoy tirando no tienen precio. pic.twitter.com/IC3VyFNhbx

