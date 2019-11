Follow all the action with live timings and commentary from Abu Dhabi >> https://t.co/MddmLh2Nm7 #AbuDhabiGP 🇦🇪 #F1 pic.twitter.com/czJKvK9AIr

We’re under way in FP3

Az első, installációs körök utáni hosszabb üresjáratot Lando Norris szakította meg a McLarennel. Ekkor már többen is kimerészkedtek, és mért kört is futottak. Az élcsapatok versenyzői közül Bottas volt az első, aki feliratkozott a köridőlistára: a Mercedes finnje mindkét pénteki szabadedzést megnyerte, de a második gyakorláson ütközött Romain Grosjean Haas-Ferrarijával. Emellett biztosan az utolsó helyről vághat neki 2019 utolsó futamának: már a hétvége elején új motort kapott a finn, de egy szivárgás miatt ezt is ki kellett cserélni péntekről szombatra virradóra. Bottas versenygépében új belső égésű motor, turbó, MGU-K és MGU-H üzemel a hétvégén.

Félidőnél a két Mercedes állt az élen Hamilton vezetésével. A köridők szempontjából a Red Bull-os Max Verstappen tudott még lépést tartani a leggyorsabbakkal, Sebastian Vettel lemaradása ekkor több, mint egy másodperc volt a Ferrarival. Csapattársa, Charles Leclerc sokáig tartózkodott a bokszban, mindössze egy lassú körrel a neve mellett.

A féktávok sokak dolgát megnehezítették, számos alkalommal füstöltek a Pirellik.

And Seb is the next to lock-up, but this time it’s on the entry Turn 8 👀#AbuDhabiGP 🇦🇪 #F1 pic.twitter.com/uWoYoE0Q7m — Formula 1 (@F1) November 30, 2019

Az utolsó 20 percre a Ferrarik összekapták magukat: Vettel és Leclerc is 3 tizedre megközelítette az éllovas Hamiltont, de a brittel ellentétben nem a lágy, hanem a közepes gumikat használva. A többiek sem tétlenkedtek, Verstappen az utolsó percekben az élre ugrott, és ott is maradt a leintésig.

Az Abu-dzabi Nagydíj időmérője magyar idő szerint délután 2 órakor kezdődik.

