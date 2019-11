A Forma-1-es Abu-dzabi Nagydíj második szabadedzésén is a mercedeses Valtteri Bottas volt a leggyorsabb, de a finn nem lehetett maradéktalanul elégedett, ugyanis a gyakorlás vége felé balesetbe keveredett, a 11-es kanyarban a haasos Romain Grosjean mellé próbált bebújni, a francia viszont fordult a maga tempójában, összeütköztek.

Amikor Bottas csapattársa, Lewis Hamilton a rádión értesült arról, mi történt a finnel és ki volt benne a partner, a hatszoros világbajnok azzal reagált, hog “gondolhattam volna”, utalva Grosjean gyakori incidenseire, de a Mercedes főnöke, Toto Wolff már az edzés után is inkább a saját pilótáját látta felelősnek.

“Sajnos eléggé megsérült a Haas és a mi autónk is. Valtteri néhány körrel korábban Gasly ellen is megcsinálta ezt a manővert, de én nem igazán tudom elfogadni azt a gondolkodást, hogy mindig mindenki blokkolni akarja a másikat. Valtteri egyértelműen messziről érkezett a kanyarba, szóval szerintem a felelősség nagy része a miénk. Úgy gondolom, hogy sokkal gyorsabb volt a mi autónk, Valtteri valószínűleg azt hitte, Grosjean is így van vele, és majd nyitva hagyja neki az autót” – nyilatkozta az osztrák.