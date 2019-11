Ecclestone az interlagosi paddockban természetesen véleményt is alkotott az aktuális témákban. Az interlagosi paddockot a csapatfőnök Toto Wolff távollétében leginkább a Mercedes F1-es jövője izgatja: szóba került, hogy a csillagos márka felfüggeszti a gyári csapat finanszírozását, és továbbadnak a brackley-i központú istállón.

A Forma-1-es Brazil Nagydíjon a sportágat 2017-ig egyedül irányító Bernie Ecclestone is feltűnt. A 89 éves üzletember fiatal feleségével Brazíliában él, és “nyugdíjas éveiben” leginkább kávéültetvényeivel foglalkozik, de azért néhanapján ellátogat egy-egy F1-es versenyre is.

“Azt gondolhatják, hogy nyernek hét bajnoki címet a következő szezon végéig, szóval miért is maradnának tovább?” – tette fel a kérdést a milliárdos üzletember, aki a hatszoros világbajnok Lewis Hamilton motivációján is elgondolkodott.

“Ha Lewis lennék, azt gondolnám: ‘Nyertem egy újabb címet, itt az ideje kiszállni'” – mondta. “Ha Charles Leclerc marad a Ferrarinál, rá tenném a pénzem Lewisszal szemben. Nem tartom feltétlenül jobb pilótának, de beilleszkedett a csapatba. A Ferrari egy furcsa munkahely. Lewis nem beszél olaszul. A szerelők talán jóban lesznek vele – esetleg még meg is szeretik – de nem hiszem, hogy olyan jó munkát végezne, mint a Mercedesnél” – pendítette meg Ecclestone a Hamilton-Ferrari pletykát.

Az F1 korábbi ura végül még Max Verstappenről is beszélt egy kicsit. “Sebastian Vettellel vagy Lewisszal csak néhány jó évük lesz, de a két fiatallal, Leclerc-rel és Max Verstappennel akár tíz is. Lewist is beleszámítva nem biztos, hogy Max a legjobb versenyző jelenleg” – zárta mondanivalóját a brit.

