Tarolt Max Verstappen a Forma-1-es Brazil Nagydíj kvalifikációján, ezzel pályafutása második rajtaelsőségét biztosította be a Red Bull hollandja, visszaszerezve azt, amit a mexikói rajtbüntetés elvett tőle. Verstappen mögött a ferraris Sebastian Vettel lett a második, a harmadik helyről a hatszoros világbajnok Lewis Hamilton indulhat a Mercedesszel.

Az időmérő edzést követően az első három helyezettel a korábbi F1-es versenyző, a 2010-ben DTM-bajnoki címet nyert Paul di Resta készítette az interjúkat.

Max Verstappen, Red Bull (1.): „Változó volt az aszfalt hőmérséklete, így ehhez kellett alkalmazkodnunk már a Q1-től fogva. Szárnyaltam, nagyon élvezetes volt vezetni az autót, szóval nagyon örülök a pole-nak. Próbáltam egy másik ívet is, de akkor még egy picit melegebb volt a pálya, így túlkormányozottá vált az autóm, a második körömön már egy kicsit jobb volt a helyzet. Összességében jól alakult minden, holnap természetesen próbálom ebből kihozni a maximumot.”

Sebastian Vettel, Ferrari (2.): „Az első körömön az utolsó kanyarban volt egy kisebb megbicsaklásom, de azt hiszem, Max javított is aztán, tehát abszolút fair módon dőlt el minden. Ez az ő pole-ja. Örülök az első sornak is, meglátjuk, holnap mire leszünk képesek innen. Javultunk az időmérő alatt, ez is volt a célunk. Elválik majd, hogyan lesz ez kifizetődő a versenyen. A Red Bull és a Mercedes acélosabbnak tűnik gumikezelésben, de nekünk tempónk és motorerőnk is van. Óvatos vagyok viszont az optimizmussal, de jó futam lehet.”

Lewis Hamilton, Mercedes (3.): „Gratulálok Maxnak, nagyszerű kört futott. A harmadik edzésen eléggé versenyképesnek tűntünk, aztán vagy mi maradtunk le, vagy a többiek gyorsultak, de boldog vagyok, mert szét tudtam választani a Ferrarikat. Motorerőben hiányt szenvedtünk, de mindent beleadtam, aztán a végén megfutottam a legjobb körömet. Nehéz verseny lesz, komoly igénybevételt jelent a pálya, melynek komoly történelme van. Itt mindig Senna sisakdizájnját használom, és ez emlékeztet arra, amikor őt néztem. Úgy néz ki, nekem is sokan szurkolnak itt, ami remek.”