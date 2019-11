Max Verstappen hengerelt a Forma-1-es Brazil Nagydíj időmérőjén. A Red Bull hollandja a hivatalos statisztikák szerint második pole-pozícióját szerezte, miután Mexikóban elvették tőle az első rajtkockát, amikor Valtteri Bottas balesete mellett a sárga zászlót figyelmen kívül hagyta.

Verstappen azonban úgy gondolja, hogy a harmadik pole-ját szerezte Interlagosban, aminek hangot is adott az interjúszobában, nem sokkal a kvalifikáció leintése után. A videón is látszik, hogy a holland a felkonferálás alatt mutogatja a hármas számot, majd magyarázatot ad tettére.

Az interjú ezután zavartalanul folytatódott, egészen addig, amíg Sebastian Vettelre nem került a sor. A Ferrari németje bő egy tizedmásodperccel volt lassabb Verstappennél, és nem tudta kihagyni, hogy ne szóljon vissza a hollandnak. Emlékezetes, hogy a fiatal versenyző Austinban beszólt a Ferrarinak, csalással vádolva meg a maranellói csapatot.

Vettel kicsit oda is fricskázott a hollandnak mondandója végén. “Kissé meglepő ezt látni. Nem a tempójuk a meglepő, hanem az egyenesbeli sebességük. Kissé gyanús” – fordult Verstappen felé a négyszeres világbajnok.

Vettel about Max/Red Bull: “It was a bit of surprise to see, not to see them this quick but to see them that quick on the straights. A little bit suspicious.”#BrazilGP pic.twitter.com/EPxThVax8i

