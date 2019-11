Lewis Hamilton a két héttel ezelőtti Amerikai Nagydíjon megszerezte hatodik Forma-1-es világbajnoki címét. A 34 éves angol a Brazil Nagydíj csütörtöki sajtónapján elárulta, egykori mclarenes csapattársa, a tavaly év végén kiszállt Fernando Alonso is gratulált neki a sikerhez.

“Fernando üzenetet küldött, ami fantasztikus, nagyon hálás voltam érte, hiszen nagyon sok mindenen mentünk keresztül az évek során” – utalt arra, hogy 2007-ben finoman szólva sem volt jó viszonyuk.

“De mindig is tiszteltem őt az eredményeiért és a képességeiért, és azt is láttam, hogy az utolsó éveiben, a McLarennél is fejlődött.”

A ferraris Sebastian Vettel Austinban, rögtön a leintés után gratulált az angolna, ami szintén nagyon jólesett neki.

“Nem az elismerés hajt, de mindenképpen megtisztelő. Ha az ember úgy tisztel valakit a képességeiért, mint például Sebet, az évek során többször is elismeri és hisz a tehetségében, és aztán ha ezzel az illetően kialakul egy folyamatosan épülő viszony, akkor nagyszerű érzés, hogy ő is kinyilvánítja a tiszteletét.”

“Mindannyian tisztában vagyunk vele, hogy milyen nehéz is a munkánk, mi húszan, a pilóták tudjuk csak igazán, hogy milyen is ez a munka, és csak néhányunk tudja, milyen nehéz is nyerő szériában maradni idényről idényre – Seb az egyik ilyen. Szóval tényleg fantasztikus” – magyarázta.