A Red Bull-os Max Verstappen az olasz Corriere della Serának adott interjút, amelyben számos témát érintettek, többek között az Amerikai Nagydíjon a Ferrarit csalással vádoló nyilatkozatát is.

“Érzékeny téma ez, nem szeretnék újra belemenni. Inkább előre tekintek, csak a brazil futamra koncentrálok” – mondta erről, amikor bővebb kifejtésre kérték.

A holland nemrégiben a hatszoros világbajnok Lewis Hamilton eredményeinek lekicsinyléseként is értelmezhető nyilatkozatokat tett, ezen a téren tisztázott:

“Ez nem igaz. Sőt, épp azt mondtam, hogy a legjobbak közé tartozik, csak emellett azt is, hogy mindannyian az autónktól függünk. Ha Alonso ült volna a Mercedesben, ő is világbajnok lett volna. Szerencse is kell hozzá, hogy akkor menjen valaki egy csapathoz, amikor az dominálni kezd. Az ember rosszkor is igazolhat egy csapathoz, de az sem jelenti azt, hogy nem jó versenyző.”