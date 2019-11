“Mi értelme van olyan kiscsapatokat segíteni, amelyek meg sem érdemlik ezt? Milyen alapon akar olyan gyors lenni egy Williams, mint a Mercedes vagy a Ferrari? Semmilyen alapon. Hogy őszinte legyek, az elmúlt pár évük alapján már nem is ugyanabban a kategóriában vannak” – mondta a Journa de Montrealnak a kanadai, aki jó ideje rossz viszont ápol a grove-iakkal.

Az 1997-es világbajnok, Jacques Villeneuve szerint vannak csapatok, például volt bajnoki alakulata, a mára sereghajtóvá visszafejlődött Williams, amelyek nem is érdemlik meg ezt a fajta segítséget.

“Szerintem ez tiszta szocializmus. Az F1 ennél jobbat érdemelne. Csak a három élcsapat fogja elkölteni azt a 175 milliót. A Williams tavaly is zsebre tett 16 milliót azzal, hogy az utolsók lettek, szóval a vezetőség és a tulajdonosok elégedettek. De ha 50 millió lenne a plafon, a Williams akkor is csak 20 milliót költene, és maradna is a mezőny végén. Szóval vicc ez az egész. Senki nem jár jól” – füstölgött.

A 2021-es autók várhatóan 3-3,5 másodperccel lassabbak lesznek a jelenlegieknél, de Villeneuve szerint ez nem gond, az viszont már igen, hogy újabb 25 kg-mal nehezebbé válnak majd.

“Az nem számít, hogy lassabbak lesznek, a fő az, hogy nehezebben vezethető autókat tervezzenek. De 25 kilóval nehezebbek is lesznek, és minél nehezebbek, annál stabilabbak, ami nem fog segíteni. Akkor van műsor, ha az autók könnyebbek és idegesebbek. De nem így lesz. A sebességnek nincs köze a verseny minőségéhez. De nem is a show-n kellene javítani, ahogy állítják, hanem a sporton. Legfőképp úgy, hogy több szabadságot kellene adni a csapatoknak.”