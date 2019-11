Nagy-Britannia

The Times: “Hamilton helye megkérdőjelezhetetlen a történelemben. Elfoglalta a helyét a sport nagyjainak sorában, s nem csak a Forma-1-ben. Figyelemre méltó teljesítménye örökre bevésődött a rekordok könyvébe, s még messze nincs vége.”

The Guardian: “Lewis Hamilton már a rajt előtt jelezte, hogy nem vár csodát az Egyesült Államok Nagydíján, ahol hatodik vb-címére hajtott. Isteni beavatkozásra természetesen nem is volt szükség, megszerezte a végső győzelmet, s már csak Michael Schumacher áll előtte eredményesség szempontjából. Hamilton ebben a szezonban bizonyította, hogy semmit nem a szerencsének vagy a véletlennek köszönhet, hanem egy olyan ember, aki felette áll a többi halandónak.”

Ausztria

Kronen Zeitung: “Lewis Hamilton már csak egy bajnoki címre a rekorder Michael Schumachertől. A 34 éves angol pilóta vasárnap óta, hatszoros világbajnokként egyedüli második. Hamilton a futamgyőzelmek számát tekintve is megközelítette a hétszeres vb-győztest, már csak nyolc siker hiányzik neki ahhoz, hogy utolérje – a 91-szeres győztes német csúcsa sokáig megközelíthetetlennek tűnt.”

Kurier: “A hatodik vb-cím eléréséhez sem csodára, sem szenzációra nem volt szükség. A 2008-as első sikert és a mostanit egy világ választja el egymástól. Nemcsak dramaturgiailag, hanem Hamilton fellépését illetően is. Soha nem volt olyan magabiztos, mint idén.”