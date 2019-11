Charles Leclerc, Max Verstappen, Kevin Magnussen vagy éppen Lewis Hamilton: csak néhány pilóta azok közül, akik panaszkodtak a Forma-1-es Amerikai Nagydíj pénteki szabadedzései után a Circiut of the Americas versenypálya aszfaltjára. A versenyzők túlságosan is hepehupásnak tartják az utat, a Mercedes britje például rosszul is lett az első gyakorlást követően.

A bukkanók leginkább a féktávokon nehezítik meg a versenyzők dolgát, számos elfékezést láthattunk a hétvégén. A szervezők péntekről szombatra igyekeztek kisimítani az első kanyar előtt található legnagyobb huplit, de az autók ugyanúgy beleremegtek a váratlan szintkülönbségbe. Jövőre azonban megváltozik a helyzet, legalábbis a pályát irányító testület első embere, Bobby Epstein szerint.

A hírek szerint decemberben és januárban újraaszfaltozzák a pálya egy részét. Epstein szerint nem kerül majd mindenhova új aszfaltréteg, de az 5513 méter hosszú nyomvonal jelentős része megújul.

Az áprilisi MotoGP Amerikai Nagydíj előtt is javítottak a szervezők a pálya állapotán. Akkor azt gondolták, hogy ez elegendő lesz az F1-es gépek jelentette kihívásoknak is, de Epstein elismerte, hogy nem mérték fel jól a helyzetet.

