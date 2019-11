A baleset miatt piros zászlóval megszakított körözés néhány perc múlva újraindult. A csapatok folytatták az ismerkedést a jelöletlen 2020-as Pirelli-gumikkal, valamint a hűvös időjárással, habár az első szabadedzés óta néhány fokkal feljebb kúszott a hőmérő higanyszála.

Az első szektorban található S-kanyarok nem csak Grosjean életét nehezítették meg, Antonio Giovinazzi is megforgott az Alfa Romeóval, háttal csúszva át a füvön.

We have another spinner 🔄 😮

This time it’s @Anto_Giovinazzi #USGP 🇺🇸 #F1 pic.twitter.com/nMeqzP6lVs

