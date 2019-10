Az idei, megváltozott gumiszabályok miatt a hivatalos beszállító Pirelli abroncsai minden pályán ugyanabban a három színben pompáznak: a piros oldalfalú a lágy, a sárga oldalfalú a közepes és a fehér oldalfalú a kemény keveréket jelenti, legalábbis ami az adott versenyhétvégén elérhető választékot illeti.

A versenyzők többsége a közepes gumikon kezdte a versenyt, négy pilóta (a két McLaren és a két Toro Rosso) a lágyakon rajtolt, a renault-s Daniel Ricciardo a keményekkel vágott neki a száguldásnak.

A gumiszállító előrejelzése szerint száraz körülmények között a két kiállásos taktika egyértelműen a nyerő megoldás, közepes-közepes-kemény elosztásban, 20-23 körös lágy etapokkal. A 71 körös versenyen hátrányban lesznek azok, akik a lágyakon indulnak, nekik is két cserét javasolt a Pirelli: 9-13 kör után a közepesre váltva, majd 20-23 kör után a keményeket feltéve a futam végéig. Hozzátették emellett, hogy akár a három kiállás is működhet, papíron ugyanis közel van a két cserés opcióhoz az így számolt versenyidő.

Az idei szezontól kezdve a leggyorsabb kört megfutó pilóta is kap egy pontot, feltéve, hogy az első tíz hely valamelyikén végez.

Locked and loaded 👊 @kvyatofficial heads to the grid!#F1 #MexicanGP 🇲🇽 pic.twitter.com/CE02GpEDYh

— Toro Rosso (@ToroRosso) October 27, 2019