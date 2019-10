Finoman fogalmazva felemás időmérőt zárt Mexikóban a Mercedes: idén először fordult elő ugyanis, hogy sem Lewis Hamilton, sem pedig Valtteri Bottas nem jutott be a legjobb három közé, ráadásul a finn az autóját is csúnyán összetörte a végjátékban, 17 G-vel csapódott a TecPro-korlátba. Ezzel a hibával Bottas valószínűleg megágyazott csapattársa hatodik vb-elsőségének, mert ugyan 64 pontos lemaradása révén minimális matematikai eséllyel érkezett meg a fordulóra, könnyen megeshet, hogy nem tudja megtartani a hatodik rajthelyet.

A nightmare end to qualifying for Valtteri Bottas!

But thankfully he is okay 👍#MexicoGP 🇲🇽 #F1 pic.twitter.com/TakzoATo2i

— Formula 1 (@F1) October 26, 2019