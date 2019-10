Delbos elárulta, ők a Drive the Future-programot szeretnék felülvizsgálni, hogy van-e még létjogosultsága. “Ez egy normális folyamat. Nem csak egy apró vizsgálat lesz, mélyrehatóan szeretnénk értékelni a tervet.”

Pénteken a befektetők részvételével egy konferenciahívás zajlott, ahol Clotilde Delbos ideiglenes vezérigazgató tisztázta, hogy felülvizsgálják a Forma-1-es tevékenységeket. Erre a projektre az Alpine sportmárka újraélesztésével együtt még a tavaly letartóztatott vezérigazgató, Carlos Ghosn adta áldását a Drive the Future stratégia részeként.

2016-ban tért vissza önálló gyári csapatként a Renault a Forma-1-be, miután felvásárolta a Lotust. Az enstone-i istálló azóta a középmezőny elejének stabil tagja lett, 2017-ben a konstruktőri negyedik helyen végeztek. Idén azonban még ezt az eredményt sem tudják megismételni, hiába igazolták le a Red Bull sztárpilótáját, Daniel Ricciardót. Az autó továbbra sincs versenyben a Ferrari-Mercedes-Red Bull trióval, még a középmezőny legjobbja címről is lemaradtak idén a szintén Renault-erőforrásokat használó McLaren miatt.

A Renault-ra egyébként is rájár a rúd. Amellett, hogy nem kelhetnek versenyre az élcsapatokkal és tavaly a Forma-1-es projekt újraindítását szorgalmazó Ghosn-t is letartóztatták, komoly csapások érték a versenyistállót. Jelen állás szerint 2021-től senkinek nem kellenek az erőforrásaik, a McLaren ugyanis Mercedes-motorokkal megy majd két év múlva. Emellett a Japán Nagydíjról is kizárták őket szabálytalan fékrendszerük miatt.

