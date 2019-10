A két héttel ezelőtti Forma-1-es Japán Nagydíj után a Racing Point óvást nyújtott be, a silverstone-i csapat gyanúja szerint a Renault autóin szabálytalan, a versenyzők inputját nem igénylő, távolsági alapon előre programozott fékerőeloszlás-szabályozó rendszer dolgozott.

Az azóta eltelt időben nagy volt a csend, de a Nemzetközi Automobil Szövetség (FIA) szerda késő este közzétette a döntést: a szerdai, genfi meghallgatás után a stewardok bizonyítottnak találták a műszaki szabálytalanságot, így utólag mind a 6. helyen záró Daniel Ricciardót, mind a 10. helyen rangsorolt Nico Hülkenberget kizárták a versenyről.

#F1 – Decisions of the Stewards in relation to the protest of cars #3 & #27 at the Japanese Grand Prix have been published: https://t.co/23lgZMDOJF

— FIA (@fia) October 23, 2019