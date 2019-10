A McLaren spanyolja a csapattárs Lando Norris társaságában is múlatta az időt, a Forma-1 ügyeletes bohócai bowlingozni mentek. Sikerült egy kissé újraértelmezni a szabályokat, az kétségtelen.

A téma már a csütörtöki sajtónapon is felmerült. A sajtószobában Max Verstappen és Carlos Sainz tárgyalták ki, hogy ki fogja megverni a másikat a népszerű focis játékban, a FIFA 20-ban. Az első szabadedzést kihagyó Pierre Gasly elmondta, hogy talán ő is csatlakozik a videójátékos társasághoz.

Olvass tovább

A bejegyzés megtekintése az Instagramon Lando Norris (@landonorris) által megosztott bejegyzés, Okt 11., 2019, időpont: 8:44 (PDT időzóna szerint)

Velük szemben az ötszörös világbajnok Lewis Hamilton sokkal nyugodtabb környezetben, Tokióban tölti a szabadnapját. A brit már el is utazott Japán fővárosába. “Talán edzeni fogok, eszek egy jót és holnap visszatérek” – mondta még pénteken. A terv közel sem hangzik olyan veszélytelennek: az előrejelzések szerint a pályától 4-5 órára lévő területet érinti majd a legjobban a tájfun pusztító ereje.

A bejegyzés megtekintése az Instagramon Lewis Hamilton (@lewishamilton) által megosztott bejegyzés, Okt 11., 2019, időpont: 6:58 (PDT időzóna szerint)

A renault-s Daniel Ricciardo szokásához híven ezt a kérdést is elviccelte. “Nem is tudom, szerintem keresek egy bárt. Mi mást csinálhatnék? Úgy hallottam, van Wi-Fi is” – mondta. Azonban mindenki közül az egyik legérdekesebb programja Romain Grosjeannak lesz. “Itt van az Xbox is, de vettem egy hatkerekű Tyrrell-modellt, melyet összerakhatok” – mondta a Haas pilótája.

“A ragasztót már megvettem, és elmentem egy helyi üzletbe. Volt ott egy király távirányítós autó is, de nincsenek nálam olyan szerszámok, melyekkel összerakhatnám azt. Ezért inkább úgy döntöttem, hogy a kicsi műanyag Tyrrellt veszem meg.”

“Festékem az nincs, de a matricákat rá fogom ragasztani” – tette hozzá a francia. “Amíg szárad a ragasztó, addig meg Xbox-ozok egy kicsit.”

Sebastian Vettel a pihenés mellett tette le a voksát. “Próbálok egy kicsit kikapcsolni, és kiüríteni a fejem. Sportolok is valamennyit majd, persze csak beltéren” – mondta a Ferrari négyszeres világbajnoka. A Racing Point párosa sem tervez nagyobb kirándulásokat a szállodai szobán kívülre. “Netflix és chill. Ez minden!” – árulta el Sergio Perez.

Kövesd Facebook-oldalunkat, hogy ne maradj le a Forma-1 legfrissebb híreiről!