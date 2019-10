Érdekes adatot bányászott ki a Mercedes előző évi pénzügyi kimutatásából az Österreich. A Forma-1-es szezonra amúgy is tetemes, 300 millió eurónál is magasabb összeget áldozó, ám ennek ellenére is nyereségesen működő bajnokcsapat csak vezetőjének, Toto Wolffnak fizet 8 millió eurót, ami körülbelül 2,7 milliárd forintnak felel meg.

Az osztrák lap úgy tudja, hogy haláláig a háromszoros világbajnok Niki Lauda is ennyit keresett.

„A Forma-1-es program jelentősen hozzájárul a márka státuszához, amely a nyolcadik legértékesebb a világon” – olvasható a jelentésben.

Persze a csapat versenyzői együttesen ennél jóval többet vihetnek haza: az idei lista alapján Lewis Hamilton 57 millió dollárt keres, Valtteri Bottas pedig 8,5 milliót.

Bár 100 százalékig megbízható adatot nehéz találni erre vonatkozóan, de az interneten terjedő becsült értékek többnyire megfelelnek a valóságnak – jelen esetben kivételt képez ez alól Daniel Ricciardo keresete, akiről nemrégiben kiderült, hogy az éves fizetése a Renault-nál körülbelül 27 millió dollár, holott azt korábban 17 millióra becsülték.