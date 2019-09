Olvass tovább

GREEN LIGHT! Q1 is under way way at Sochi Follow all the drama from qualifying with live commentary, timings and more >> https://t.co/LpbrMcOApM#RussianGP 🇷🇺 #F1 pic.twitter.com/x7dYjSQv0f — Formula 1 (@F1) September 28, 2019

Sebastian Vettel elrontotta az első körét, a német nagyon megcsúszott az egyik kanyarban. Csapattársa, Charles Leclerc sikeresen körbeért 1:33,613-as idővel. Vettel szeretett volna javítani idején, de a williamses Robert Kubica kicsúszása, pontosabban a sárga zászló miatt nem tudott.

A slide and a spin from Robert Kubica 👀 Remember it’s his first ever race weekend at Sochi – all the other drivers have previous experience of the circuit #RussianGP 🇷🇺 #F1 pic.twitter.com/NoBMT7D5xC — Formula 1 (@F1) September 28, 2019

A Mercedes és a Red Bull pilótái csak később futottak mért kört. A címvédő Lewis Hamilton és Max Verstappen is meg tudta előzni lágy gumikon Leclerc addigi legjobbját.

Alexander Albon a másik Red Bull-lal addig igyekezett, hogy a falban találta magát. Az edzést 6 perc 38 másodperc hátralévő időnél piros zászlóval megszakították, Vettelnek ekkor még mindig nem volt továbbjutást érő ideje.

A romok eltakarítása után Vettel volt az első, aki kihajtott az üres pályára. A németnél már nem kockáztattak, Ferrariján már a lágy gumik voltak fenn, melyekkel könnyedén az élre állt. A Q1 végén kiesett Kimi Räikkönen az Alfa Romeóval, a két Williams, a balesetező Albon és az időmérőre ki sem hajtó Kvjat.

A Q2-ben elkezdődött a gumitaktika: a Mercedesek a sárga közepesekkel, mindenki más a piros oldalfalú lágy gumikkal próbált továbbjutni. Az első próbálkozások után Leclerc hat tizedmásodperccel vezetett Vettel és Verstappen előtt, akiket csak egy ezred választott el ekkor. Utánuk jöttek a Mercedesek: Hamilton 7, Bottas 8 tizeddel lassabb volt. Félniük azonban nem kellett, hogy nem jutnak tovább a kvalifikáció harmadik szakaszába.

Az első mért körök a középmezőnyben is szoros csatát hoztak: a hatodik és a tizedik helyezett pilóta között mindössze 31 ezred volt a különbség. A végén nem is maradt el a tűzijáték, végül kiesett Pierre Gasly (Toro Rosso), a két Racing Point-os, Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo) és Kevin Magnussen (Haas).

ELIMINATED: Q2 11 GAS

12 PER 📸

13 GIO

14 MAG

15 STR#RussianGP 🇷🇺 #F1 pic.twitter.com/1SYXIAhtYJ — Formula 1 (@F1) September 28, 2019

A Q3-as első felfutás után Leclerc a hétvége addigi legjobb idejével átvette a vezetést, Vettel és Hamilton előtt. A Szocsiban általában jól versenyző Bottas a negyedik, Verstappen az ötödik helyről várhatta a folytatást. A Ferrari monacóija háromtizeddel volt gyorsabb német csapattársánál, Hamilton már fél másodperccel lassabb volt nála.

A fináléra mindenki felcsavarta a motorokat és új gumikat tett fel. Vettel vezette a sort, mögötte csapattársa, majd Verstappen és a két Mercedes gurult ki a bokszból. A négyszeres világbajnok apróbb hibákat vétett, nem tudott 1:32-n belüli időt elérni. Erre Hamilton sem volt képes, ám ő javított és végül szétválasztotta a Ferrarikat a holnapi rajtrácson. Ezzel már el is árultuk, hogy Charles Leclerc volt leggyorsabb a 2019-es Orosz Nagydíj időmérőjén, 4 tizeddel megverte a britet és harmadik Vettelt. Lehetett volna gyorsabb is, mert a célban rögtön panaszkodott a rádión, hogy az utolsó szektort nagyon elrontotta. A csapat lehűtötte: “P1”.

Verstappen negyedik lett, de csak a kilencedik helyről indulhat büntetése miatt, a Red Bullban motorkomponenst cseréltek a hétvégére. Valtteri Bottas túl nagyot hibázott utolsó gyors körén, amit nem is fejezett be, csak ötödikként végzett.

A Ferrari ifjonca pályafutása hatodik pole-pozíciójának örülhetett, sorozatban negyedik rajtelsőségét szerezte, amire legutóbb Michael Schumacher volt képes az olasz csapat autójával.

A 2019-es Forma-1-es Orosz Nagydíj vasárnap 13.10-kor kezdődik.

