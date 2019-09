Ricciardo még a vasárnapi verseny után is csalódottan és dühösen beszélt a szerinte indokolatlanul kemény büntetésről:

Olvass tovább

“Szégyen. Nem rejtettem véka alá a véleményemet, és ezután sem fogom. Nagyszerű, hogy most már hagynak minket versenyezni meg ilyenek, de mi az értelme, hogy a versenybe nem nyúlnak bele büntetésekkel, ha aztán valami olyanért kapok nagyon durva büntetést, amiről nem is tehettem? Lenne pár keresetlen szavam hozzájuk, de inkább nem mondok semmit. Szerintem így is világos, mit érzek. Tönkretették a hétvégémet.”

“12 órás repülőút a semmiért. Remélem, kifizetik majd a hazafelé szóló jegyemet! Persze, hogy igazságtalannak érzem, ugyanis senkinek nem ártottam a versenybírók közül. Egy kis belátás nem ártott volna!”

A Forma-1 állandó versenyigazgatója, Michael Masi is megszólalt, ő azt mondja, a műszaki kihágások esetén egyszerűen nincs lehetőség mérlegelni, differenciálni:

“Ha műszaki szabálytalanságról van szó, Martin Brundle-t tudom idézni, aki ezt mondta, amikor a folyosón összefutottunk: az ember vagy terhes, vagy nem. Szerintem mindenki tisztában van vele, mi jár a műszaki szabálytalanságokért. A műszaki szabálytalanság az műszaki szabálytalanság, ennyi. Bár megértem Daniel csalódottságát, a csapat hibázott, ez van. A személyes véleményem az, hogy veszélyes irányba indulunk, ha elkezdjük relativizálni a műszaki szabálytalanságokat, mert akkor egyre csak kiterjesztjük a határokat.”