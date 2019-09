The battle for the grid is ON. 🔥 #SingaporeGP pic.twitter.com/lxa4GyIVkU

Olvass tovább

Az első körök után a ferraris Charles Leclerc 6 és 7 tizeddel megelőzte a két Mercedest, akik a közepes gumikon próbálkoztak először. A monacói mögött Max Verstappen volt a leggyorsabb a Red Bull-lal, őket követte Lewis Hamilton és Valtteri Bottas a Mercedesszel. Sebastian Vettel 9 tizedmásodperccel volt lassabb Leclerc-nél, a hatodik német elé befért Sainz is.

A két Renault sokáig a bokszban maradt, de a kiesés miatt nem kellett aggódniuk. Ellenben az Alfa Romeóval Kimi Räikkönen, a két Haas és a két Williamsnek volt félnivalója. Vettel a Q1-es utolsó roham előtt javított, feljött a második helyre.

Nothing looks better than F1 under the lights 😍 Don’t @ us 🙅‍♂️#F1 #SingaporeGP pic.twitter.com/v5nRfNdwwx — Formula 1 (@F1) September 21, 2019

A sötétben gyönyörűen szikrázott az autók alja, de ezt a második szakaszban már nem mutathatta meg Danyiil Kvjat (Toro Rosso), Lance Stroll (Racing Point), Romain Grosjean (Haas) és a két Williams. Bottas és Hamilton a végén feltették a lágy gumikat, és 7 tizedmásodperccel voltak jobbak Leclerc etalonjánál.

A Q2-ben mindenki a piros oldalfalú lágy gumikkal próbált továbbjutni. Leclerc talált választ a Mercedesek lágy körös tempójára, a monacói 13 századdal előzte meg Hamiltont, de 15 századdal Verstappen sem volt nagyon lemaradva. Bottas 2, Vettel 3,5 tizedmásodpercre volt ekkor.

P1 – and the first lap in the 1:36s @Charles_Leclerc roars to the top of the time sheets in Q2 🚀#F1 #SingaporeGP pic.twitter.com/bn09AA7aGn — Formula 1 (@F1) September 21, 2019

Räikkönen egy alkalommal keményen odarakta a falhoz Alfa Romeóját, de az eset inkább csak látványos volt.

Az idő lejártával kiesett Perez, a két Alfa Romeo, Pierre Gasly (Toro Rosso) és Kevin Magnussen (Haas). A szakaszt a két Ferrari zárta az élen.

OUT in Q2: PER

GIO

GAS

RAI

MAG Charles Leclerc goes fastest again, with Sebastian Vettel just behind. LIVE 👉 https://t.co/e9vcZjdqGY #bbcf1 #SingaporeGP pic.twitter.com/DWFQmCyopN — BBCF1 (@bbcf1) September 21, 2019

A Q3-as első felfutás után Vettel a hétvége eddigi legjobb idejével átvette a vezetést, Leclerc és Verstappen előtt. A két Mercedes csak 1 másodperc hátrányban, a negyedik-ötödik helyen következtek. A német még a falat is súrolta a Ferrari bal hátuljával. Bottas komolyat hibázott már az első kanyarkombinációban.

A fináléra mindenki felcsavarta a motorokat és új gumikat tett fel. Végül Leclerc 2 tizeddel megverte Vettelt, aki nem fejezte be az utolsó körét. Hamilton is átugrotta a németet, de a monacóit már nem tudta, így a Ferrari fiatalja pályafutása ötödik pole-pozíciójának örülhetett. Verstappen a negyedik, Bottas az ötödik helyen zárta a kvalifikációt.

A 2019-es Forma-1-es Szingapúri Nagydíj vasárnap 14.10-kor kezdődik.

Kövesd Facebook-oldalunkat, hogy ne maradj le a Forma-1 legfrissebb híreiről!