Egy ideig nem született mért kör a pályán, de a csöndet szűk tíz perc elteltével Valtteri Bottas Mercedese törte meg. A szokásosnál is passzívabb hozzáállás oka a még világosban induló edzésben és az eltérő körülményekben keresendő, az időmérő és a verseny is sötétben, villanyfény mellett zajlik majd.

Let’s rock! FP3 is a go 🤘

Olvass tovább

Bottas körét később simán megelőzte a csapattárs Lewis Hamilton a közepes gumikon, de Charles Leclerc még jobbat tudott menni ennél, azonban a monacói Ferrariján a piros oldalfalú lágy gumik voltak fenn. A másik vörös autóval Sebastian Vettel első köre nem volt olyan acélos, többen is feltartották.

An issue in FP1 left him stuck in fourth ⚙️ But Charles Leclerc kicks into a higher gear with a new fastest lap of the session, a 1:39.364 👏#F1 #SingaporeGP pic.twitter.com/ZVozdRqMQY — Formula 1 (@F1) September 21, 2019

Talán az egyenlítői klíma miatt, talán valami más okból, de láthattunk egy motorhibát is az edzés harmadánál. Danyiil Kvjat Toro Rossójából halvány füst szállt fel, de a Honda-erőforrással hajtott autó minden további nélkül visszatért a bokszba. A továbbiakban azonban már nem tett meg egy métert sem az orosz, autójának hátulját szétszedték.

Not the smokin’ lap Daniil Kvyat was looking for 😬 📻 “Back off… box box now, we have an issue” The Russian returns to the pits#F1 #SingaporeGP pic.twitter.com/EeRxQNq134 — Formula 1 (@F1) September 21, 2019

Nem volt jó edzése Sergio Pereznek sem. A hétvége elején még betegséggel küszködő mexikói a 22-es kanyarban érintette a falhoz erősen a Racing Pointot. A pályára került törmelék miatt az edzést kettéválasztotta egy virtuális biztonsági autós periódus, majd egy piros zászlós megszakítás.

Perez az önce aracı duvara hafifçe çarptı ve pite geldi. #F1 #SingaporeGP pic.twitter.com/Iy9SexUCEl — Ferrari ф #TIFOSI 🏁 🏎️ (@TifosiTurkiye) September 21, 2019

22 perccel az edzés vége előtt újra szabad lett a pálya. Ekkor már jóval sötétebb volt az ég, mint korábban, így a forgalom is nagyobb lett. A Mercedesek is feltették a lágy gumikat, de a Ferrarik és a korábban pályára sem hajtó Max Verstappen is igyekezett válaszolni a Red Bull-lal. Hamilton a bokszból kifelé jövet meg is forgatta autóját.

Végül nagy meglepetésre Leclerc 2 tizeddel Hamilton előtt zárta a gyakorlást, Vettel lemaradása a harmadik helyen már hattized volt. A Ferrarikat nem várták ennyire előre az előzetes jóslatok a pálya karakterisztikája miatt – persze az időmérőig még sok minden változhat.

Őket Bottas követte, Alexander Albon pedig gyorsabb volt Verstappennél a Red Bull-lal. Az energiaitalosok lemaradása azonban már egy másodperc felett volt.

A Szingapúri Nagydíj időmérője délután 3 órakor kezdődik.

Kövesd Facebook-oldalunkat, hogy ne maradj le a Forma-1 legfrissebb híreiről!