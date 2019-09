A kétszeres Forma-2-es futamgyőztes, Anthoine Hubert szombati halálesetével komoly tragédia árnyékolta be a Forma-1-es Belga Nagydíjat. A futamot 11. helyen befejező Daniel Ricciardo a leintés után bevallotta, hogy örül annak, hogy véget ért a mai nap – előző éjszaka ugyanis még az a gondolat is felmerült benne, hogy nem indul.

„Örülök, hogy végeztünk mára, és annak is, hogy a versenynek is vége van” – idézi a Motorsport.com Ricciardo gondolatait. „Tudom, eléggé furcsán hangzik, de ez volt a legjobb módja annak, hogy tiszteletet mutassunk: versenyeztünk ma. Pedig nem hiszem, hogy ezek után nemhogy versenyezni, de talán itt lenni sem akart egyikőnk sem. Most hazabeszélek, de tudom, hogy nem én voltam az egyetlen.”

„Kemény volt, még csak itt lenni és megpróbálni bátorságot vetíteni kifelé. Nagyon sok embert ismerek a paddockban, akinek fáj az, ami tegnap történt. Úgy gondolom, most már mindenki megkönnyebbült, hogy túl vagyunk rajta, és mehetünk tovább. Őszintén remélem, hogy ez az utolsó alkalom, amikor ilyesmi történt” – folytatta.