“Eléggé idegesítő, ami azt illeti, ugyanis idén párszor megtörtént már ez velünk, ráadásul olyankor, amikor jó eredményt is elérhettünk volna. Ötödik lehettem volna a 11. helyről rajtolva – a legjobb F1-es eredményem lett volna egy olyan hétvégén, ahol szenvedtünk is valamelyest” – tette hozzá a brit, aki legalább a nap versenyzőjének járó címmel vigasztalódhat.

Csapattársának, Carlos Sainznak még a versenyzés öröme sem adatott meg. A spanyol technikailag a futam második kiesője volt Max Verstappen után, de már a rajtrácson sem volt rendben a McLarenje. Végül három kör után ki is szállt, meghosszabbítva ezzel a biztonsági autós szakaszt a verseny elején.

A spanyol a Twitteren írta le, mi is történt vele valójában. “Frusztráló nap a mai. Erőt vesztettem a felvezető körön az utolsó szektorban, és már a rajtrácsra sem értem oda rendesen. Két meg nem érdemelt kiesés a mai napon. Következik Olaszország, megyünk tovább” – üzente Sainz.

Very frustrating day today. I lost power at the last sector of the formation lap and couldn’t even take the start properly. Two very tough DNFs we didn’t deserve. Italy next. We move on.#carlo55ainz #BelgianGP@McLarenF1 @EG00 pic.twitter.com/i7sI2UC5k8

— Carlos Sainz (@Carlossainz55) September 1, 2019