A Forma-1-es Belga Nagydíj kvalifikációja Charles Leclerc pole-ját és a Ferrari dominanciáját hozta, míg az érában és a szezonban egyeduralkodónak számító Mercedesnek ezúttal csak a második sor jutott, 8-9 tizedmásodperccel elmaradva az első rajtkockát érő 1:42,519-es köridőtől. A brackley-i bajnokcsapat előnyösebb helyezkedéssel próbált faragni némileg lemaradásán, de nem sokon múlt, hogy fordítva süljön el a fegyver: előbb Lewis Hamilton vészfékezett Valtteri Bottas mögött, majd a finn pilótának kellett a fékre lépnie, hogy elkerüljön egy hasonlóan necces szituációt a renault-s Nico Hülkenberggel.

Mindennek fényében nem véletlen, hogy az időmérőt követően nem nyilatkozott túlságosan elégedetten a Mercedes-főnök, Toto Wolff, akit már a tetemes lemaradás is aggasztott. „Igazság szerint nemcsak 7 tizeddel, hanem 1,3 másodperccel kaptuk ki Leclerc-től. Tudtuk, hogy nehéz lesz, így a harmadik-negyedik hely volt az, amire számítottunk, de egyszerűen röhejes, hogy mennyire erős a Ferrari ezeken a pályákon” – hüledezett Wolff.

„A saját lábunkban botlottunk meg” – idézi a csapatfőnök gondolatait a bemelegítő körös incidensek kapcsán a BBC. „Pedig csak próbáltunk mindent a tökéletesnél is jobban csinálni, aztán azzal, hogy ez kétszer is előfordult, hülyét csináltunk magunkból. Ennek ellenére még bármi benne lehet a holnapi napban, mert erős a versenytempónk, és azzal is tisztában vagyunk, hogy a Ferrariknak már voltak küzdelmes versenyei.”

“Eddig nekik dolgozott az időjárás is, viszont holnap már hidegebb lesz. A mai nap miatt azonban továbbra is feldúlt vagyok” – zárta mondanivalóját az osztrák szakember.

Kövesd új Facebook-oldalunkat, hogy ne maradj le a Forma-1 legfrissebb híreiről!