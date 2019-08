Session is halted with 12.59 to run in Q1 #F1 #BelgianGP 🇧🇪 pic.twitter.com/34HcG2vFNj

Az első szakaszt 12 és fél perccel a vége előtt piros zászlóval megszakították. Ezzel Hamiltonék is időt nyertek, tovább dolgozhattak, végül el is készült a 44-es rajtszámú autó is. Charles Leclerc Ferrarijánál azonban rengeteg szerelő gyülekezett, ami nem tűnt jó előjelnek, ismerve a korábbi időmérő edzések történéseit.

You kidding me now. Looks like Leclerc has an issue? Even an FIA official is there.. #BelgianGP pic.twitter.com/FMsqbwaAYt

Negyed négykor végül újraindult az edzés, Hamilton is kihajtott a pályára Leclerc-rel együtt. Ekkor Max Verstappen kezdett el panaszkodni a Red Bullra, állítása szerint a motorral nem volt rendben minden. A hollandnak csak egy próbálkozása maradt, miközben Hamilton jó kört futott, Leclerc pedig mindenkinél gyorsabb volt.

Verstappen végül pont be tudta fejezni egyetlen körét, mely elég volt a továbbjutáshoz. A többiek már nem tudtak javítani Antonio Giovinazzi elfüstölő Ferrari-motorja miatt, és piros zászlóval megszakították, majd le is intették az Q1-et. Kiesett a két Toro Rosso, a két Williams és Carlos Sainz a McLarennel.

And with 43s left, that will be the end of Q1 #F1 #BelgianGP 🇧🇪 pic.twitter.com/dDE40V72sX

Antonio Giovinazzi pulls up at the side of the road

A Q2-ben mindenki a piros oldalfalú lágy gumikkal próbált továbbjutni. Az első mért körök után Leclerc 13 századdal vezetett Vettel előtt. A Ferrarik mögött a két Mercedes következett Hamilton-Valtteri Bottas sorrendben, 2 illetve 6 tizedmásodperces lemaradással. Verstappen a Red Bull-lal 7 tizeddel volt lassabb Leclerc körénél.

First Q2 runs in the bag and it’s P3 and P4 for the boys 💪

Closer to the red team, but still more time to find! Keep it up, Team #BelgianGP #F1 pic.twitter.com/FZ3NZDbODb

— Mercedes-AMG F1 (@MercedesAMGF1) August 31, 2019