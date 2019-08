A Ferrari siralmas hungaroringi szereplése aláhúzta, hogy a leszorítóerő erő tekintetében messze el van maradva a vörös autó a Mercedestől és a Red Bulltól, ám Sebastian Vetteléknek reményt adott, hogy a nyári szünet után két olyan pálya következik, amelyeken a motorerő és a minél kisebb légellenállás, alapvetően a csúcssebesség a fő.

A Mercedes ugyanakkor nem adja csak úgy oda a győzelmeket a Ferrarinak, a csapat motorrészlege a nyári szünet alatt is teljes gőzzel dolgozott, Spában pedig új, megbízhatóbb és erősebb motort is vetnek be.

“Ha csak nem történik valami rendkívüli, a gyári csapat és a kliensek is az új erőforrást használják majd. A gyári tesztelés jobb teljesítményt és nagyobb megbízhatóságot mutatott” – mondta a Mercedes szóvivője csütörtökön, a Belga Nagydíj sajtónapján.

Egyelőre nem tudni pontosan, milyen elemeket cserélnek a Mercedes-pilótáknál. A belső égésű komponensből Lewis Hamilton és Valtteri Bottas is csak a másodiknál jár, így az új elem sem jár büntetéssel, ám a mozgásienergia-visszanyerővel (MGU-K) már a határig jutottak, a finn pedig már az akkumulátorból és a központi vezérlőelektronikából is az utolsó szabadon használható darabnál tart.