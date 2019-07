A 2013 végi síbalesetében súlyos agysérülést szenvedett Michael Schumacher közelébe nagyon keveseket enged a család, de hétszeres világbajnok egykori ferraris főnöke, jó barátja közéjük tartozik, a ma a Nemzetközi Automobil Szövetség (FIA) elnökeként tevékenykedő francia pedig most egy keveset el is árult az F1-legenda állapotáról – azt mondta, ma is nézi a száguldó cirkuszt.

“Mindig nagyon óvatosan mondok ilyesmit, de ez igaz: Michael Schumacherrel együtt nézem a futamot a svájci otthonában” – mondta a francia Radio Monte-Carlónak.

“Michael a lehető legjobb kezekben van, kiváló ellátásban részesül otthon. Nem adja fel, tovább küzd. Természetesen a családja számára is ugyanúgy küzdelem ez, és nyilván a barátságunk sem lehet már ugyanolyan, mint egykor volt, egyszerűen azért, mert már nincs meg az a kommunikáció, mint azelőtt. De tovább küzd és vele együtt a család is” – szögezte le Todt.