Sebastian Vettel durván egy éve hullámvölgyben van, ami remek alkalmat szolgáltat a sajtónak arra, hogy hétről hétre a négyszeres világbajnok lehetséges visszavonulásával foglalkozzon.

A német versenyző hazai futama, a Német Nagydíj előtt sem kerülhette el az újabban szokásosnak számító kérdéseket. Vetteltől egész pontosan azt kérdezték, el tudja-e képzelni, hogy a Ferrari lesz F1-es pályafutásának utolsó csapata.

“Egyelőre azt sem tudom, hogy mennyi ideig szeretnék még versenyezni” – válaszolta Vettel. “Továbbra is motivált vagyok és élvezem a versenyzést.”

“Leginkább az motivál, hogy a Ferrarival érjem el a céljaimat, köztük természetesen a vb-címet.”

Vettellel kapcsolatban tartja magát egy másik pletyka is, amely szerint akár egykori sikerei helyszínére, a Red Bullhoz is visszatérhet. A Ferrari jelenleg a Red Bull-lal meccsel a konstruktőri bajnokság második helyéért, Vettelt erről is kérdezték.

“Elég egyértelmű, hogy a Mercedes mindenkivel szemben előnyben van. Köztünk és a Red Bull között gyakran szoros volt a verseny, de többnyire mi voltunk előrébb.”

“A cél azonban nem az, hogy a Red Bull-lal a második helyért küzdjünk. Nyerni akarunk, és legyőzni a Mercedest. Ha ez nem sikerül, akkor tulajdonképpen mindegy, hogy valaki második vagy harmadik.”