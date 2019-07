Olvass tovább

“Nem hiszem, hogy Grosjean az év vége előtt kikerülne a Haastól, ha csak nem őrül meg és ütközik megint Magnussennek” – mondta a Missed Apex podcastben.

“A gond az, hogy ha kirúgják Grosjeant, egy nála jobb utód is kell. Hallottam vad pletykákat (a Haas-tesztpilóta) Pietro Fittipaldiról, de neki még szuperlicence sincs. Esteban Ocon sem megy a Haashoz. Ő vár a mercedeses ülésre, nem akarja a Haasnál eltékozolni a tehetségét. Sokkal valószínűbb, hogy Nico Hülkenberg lesz Grosjean utódja, míg a Renault-nál Ocon foglalja majd el a német megüresedett helyét” – magyarázta.

Hülkenberg renault-s jövője valóban kétségesnek tűnik, a francia csapat főnöke, Cyril Abiteboul is arról beszélt pár hete, hogy nyitva tartják a lehetőségeket, a német pilóta számára pedig sorsdöntő az idei év.

“Igazából most először hallom ezt, de nem lep meg” – mondta Hülkenberg a Forma-1 hivatalos oldalának, amikor Abiteboul “sorsdöntő” megjegyzésével szembesítették.

“A Forma-1 nagyon eredményorientált sport és üzlet, és ez rendben is van. Ha valaki nem teljesít, már mehet is. Szóval ez nem aggaszt és nem lep meg. Én magam és a természetesen a csapat is nagyon sokat vár tőlem, okkal szerződtettek, szóval hoznom is kell az eredményeket.”

