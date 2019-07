A negyedik helyről rajtolva jobb versenyre számított Max Verstappen, a Red Bull holland pilótája a 2019-es Forma-1-es Brit Nagydíjon. A hollandot az ötödik helyen intették le, azonban ez nem árulja el a teljes sztorit, ami történt vele.

A futam első felében Verstappen a ferraris Charles Leclerc-rel küzdött a harmadik pozícióért. Többször is a monacói előtt állt, de az Antonio Giovinazzi kicsúszása miatt behívott biztonsági autó belekavart az ő versenyébe is, és visszaesett az ötödik helyre.

LAP 14/52: Drama 😵

Both Leclerc and Verstappen pit and it’s the Dutchman who squeezes out in front of the Ferrari man at the exit!#BritishGP 🇬🇧 #F1 pic.twitter.com/7Ii1UG13mN

— Formula 1 (@F1) 2019. július 14.