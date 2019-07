Ki kellett jönnie egy új orrkúpért négyszeres világbajnoknak, amivel még a pontszerzés is elúszott a számára. Nem is maradt büntetlenül a hibája: idejéhez plusz tíz másodpercet írtak hozzá, licencébe pedig két büntetőpontot jegyeztek be – így hattal rendelkezik pillanatnyilag; az automatikus eltiltás akkor jár, ha 12 hónapon belül összegyűlik tizenkettő.

(Vettel and Verstappen crash at club) pic.twitter.com/D9D702zrbc

„Ez egyértelműen az én hibám volt” – ismerte el vétkességét a leintés után Vettel a Sky Sports F1-nek nyilatkozva. „[Max] megelőzött engem a Stowe-ban, majd egy kicsit kiszélesítette a pályát. Így lehetőségem nyílt arra, hogy visszatámadjak, és azt is hittem, hogy van esélyem, amikor úgy tűnt, hogy kicsit jobbra nyitja a kormányt. Abban reménykedtem, hogy így balról be tudok menni mellé, végül nem hagyta nyitva az ajtót. Viszont ekkor már túlságosan későn fékeztem, és ezért ütköztem.”

Nem mellesleg a futam után Vettel a parc fermé-ben oda is ment Verstappenhez, és bocsánatot kért tőle:

„Egyébként jó lehetett volna a mai nap. Volt néhány jó pillanatunk a verseny elején, majd a biztonsági autó is kapóra jött, mert három autót is meg tudtam előzni. Szoros csatát vívtunk a Red Bull-lal, de Max egy kicsit gyorsabb volt nálunk az első etapban, majd a verseny végén is. A negyedik helyen kellett volna végeznem, de nem így történt, és emiatt nem örülök” – értékelte a versenyét a 32 éves versenyző.

A Ferrari versenyzője idén először nullázott, viszont ezáltal Verstappen már 13 pontos előnyt épített ki vele szemben a tabella harmadik helyén, míg a zsinórban negyedjére dobogóra álló csapattársa, Charles Leclerc már csak három ponttal van lemaradva a némettől.

Forrás: Fotó: Europress, Sky Sports