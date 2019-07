Az altatónak is beillő Francia Nagydíj után a vasárnapi Osztrák Nagydíj valódi izgalmakat hozott, még az első hely sorsa is a pályán, csatában dőlt el, bár a leintést követően még órákat kellett várni, hogy kiderüljön, ki is lett a Red Bull Ring-i futam valódi győztese.

A verseny záró szakaszában a Red Bull-os Max Verstappen beérte, majd meg is előzte a poe-ból indulva vezető Charles Leclerc-t, ám a tavalyi győztes a támadásnál kiterelte a pályáról a Ferrari monacói ifjoncát, a manővert vizsgálat alá is vonták.

Az elmúlt hétvégék finoman szólva is vitatott döntéseit követően nehéz volt megtippelni, mit lépnek majd a versenybírók, az 5 másodperces időbüntetés ugyanúgy elképzelhető volt, mint a végül kihirdetett ítélet, azaz hogy egyszerű, szankciót nem kívánó versenyincidensről volt szó.