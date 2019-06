A szezon eddigi legizgalmasabb versenyét hozta a 2019-es Forma-1-es Osztrák Nagydíj. Max Verstappen szelte át elsőként a célvonalat, miután néhány körrel a futam vége előtt megelőzte a végig élen álló Charles Leclerc Ferrariját.

Max Verstappen Overtakes Charles Leclerc for the lead with a late late move- 2019 Austrian GP#F1 #AustrianGP #MaxVerstappen #Charles16 pic.twitter.com/uWOs0sQ613

— Eau rouge (@Insidef1) 2019. június 30.