Nem lehet teljes a Ferrari öröme a 2019-es Forma-1-es Osztrák Nagydíj időmérője után. Hiába szerezte meg Charles Leclerc a pole-pozíciót, csapattársa, Sebastian Vettel csak a kilencedik helyről várhatja a piros lámpák kialvását vasárnap. A német a tizedik helyen végzett, de Kevin Magnussen büntetése miatt egy helyet majd előreléphet.

A német az egész időmérő során valamivel lassabb volt monacói márkatársánál, ám a döntő szakaszban nem derülhetett ki, hogy mit tudna a monacói ellen, a Q3 elején ugyanis a szerelők az 5-ös rajtszámú Ferrari köré gyűltek, és az arckifejezéseken látszott, hogy nagy a baj.

Is there a problem with Seb’s car? #AustrianGP 🇦🇹 #F1 pic.twitter.com/bHURLDy1f8

— Formula 1 (@F1) 2019. június 29.