Szabálytalan üzemanyagot használt az Alfa Romeo Antonio Giovinazzi autójában a 2019-es Forma-1-es Osztrák Nagydíj második szabadedzésén. A Nemzetközi Automobil Szövetség által kiadott jelentés szerint az istálló üzemanyaga több, mint 13 Celsius-fokkal hidegebb volt, mint az edzés előtt egy órával mért hőmérséklet.

A vonatkozó szabályok szerint a két hőfok közötti eltérés nem lehet több 10 Celsius-foknál. Ebben a konkrét esetben a levegő hőmérséklete 30 fok volt, ám a Giovinazzi autójában található üzemanyag legfeljebb 17 fokos volt.

A második 90 perces gyakorlást a 14. helyen záró olaszt nem büntették meg a versenybírák, azonban csapata kapott egy 5000 eurós számlát a szabályok be nem tartása miatt.

Az üzemanyagok hőmérsékletre vonatkozó szabályokat igen komolyan veszik a különböző technikai szakágakban. Amellett, hogy a motor teljesítményét is befolyásolja, a hőtágulással is lehet játszani, így például áthágva az előírt üzemanyagáramlási szabályokat, vagy ha a Forma-1 korábbi időszakára tekintünk vissza, a tankolásoknál is lehet trükközni a kisebb térfogatú folyadékkal. Emiatt a 2007-es bajnoki cím sorsa is a levegőben lógott egy ideig, ugyanis a Brazil Nagydíjon a két Williamsben és a két BMW-ben is hidegebb üzemanyagot találtak az ellenőrök.