A körözés újraindítása után mindenki igyekezett folytatni-letudni az időmérős szimulációját, de szinte rögtön megint előkerült a piros zászló: Valtteri Bottas alatt a 6-os kanyarban úszott meg a Mercedes fara, a finn ellenkormányzott, de a kavicságyba sodródva már csak a becsapódást várhatta, orral állt bele a gumifalba.

Az újabb megszakítás miatt Hamilton nem tudta befejezni az amúgy leggyorsabbnak ígérkező körét.

Hajszálon múlott, hogy a harmadik élcsapatnak is törött autón kelljen dolgoznia péntek este, ugyanis a második újraindítás után pár perccel a ferraris Sebastian Vettel (8.) is eldobta az autót a 10-es kanyarban, Verstappenhez hasonlóan pördült ki, de egy kicsit messzebbről, így a németnek még sikerült a fal előtt megállítania az autót, csak a gumikat tette tönkre az eset.

Bottas egy villáminterjúban arra utalt, hogy minden bizonnyal a szél játszott szerepet a bukásában, ahogy valószínűleg Verstappenében és Vettelében is.

A Mercedes finnje amúgy így is a 2. időt autózta, a harmadik pedig a harmadik másodhegedűs, a Red Bull-os Pierre Gasly lett.

A már említetteken a McLaren versenyzői, a haasos Romain Grosjean és az Alfa Romeó-s Kimi Räikkönen zárt a top10-ben.

A pálya melletti fekvőrendőrök is újabb áldozatot szedtek, a Racing Point-os Lance Stroll első szárnya bánta a találkozást.

A pénteki edzések alapján egyértelmű, hogy igen izgalmas, feszült időmérőre számíthatunk szombaton, a kvalifikáción az lesz a kérdés, ki mennyire meri megközelíteni a határokat, és ki lesz az, aki már hibázik.

