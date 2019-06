A hőmérő higanyszála 30 fölé kúszott, tombol a nyár, így szokás szerint a pilótapiaci spekulációk időszaka, a silly season is a legmagasabb fokozatba kapcsolt.

Az F1 egyik nagy kérdése, hogy 2020-ra visszatér-e a 2018 végén távozott, idén a WEC-programját világbajnoki címmel záró, az Indy 500-on viszont csúfos kudarcot vallott Fernando Alonso.

A kétszeres bajnok spanyol korábban többször is leszögezte, hogy csakis győzelemre képes autóba ülne be újra, ennek megfelelően a spekulációk is a két élcsapathoz kötik őt.

Az olasz Corriere Dello Sport szerint a bő egy hónap múlva 38. születésnapját ünneplő versenyző “nagyon szeretne” a Mercedeshez szerződni, olyannyira, hogy alapfizetés nélkül, pusztán az eredményekért járó bónuszokért is aláírna.