Fernando Alonso négy pocsék mclarenes év után a tavalyi szezon végén búcsút intett a Forma-1-nek, ám a csapattal nem szakított. A kétszeres világbajnok a McLaren nagykövete, F1-es tesztpilótája lett, emellett velük vágott neki a végül katasztrofálisan sikerült Indy 500-nak is.

Alonso a bahreini teszten az MCL34-est is vezette, ám jelen állás szerint 2019-ben már nem lesz ilyen jellegű Forma-1-es munkája, sőt, valószínűleg helyettesíteni sem ugrik be, ha Carlos Sainz vagy Lando Norris valamiért kidőlne, a múlt hétvége óta ugyanis McLarennél is tartalékosi állást kapott a Renault-nál hasonló szerepben dolgozó Szergej Szirotkin.

“Fernando egyéb kötelezettségei miatt nem lehet itt minden hétvégén, így nem lehet tartalékos” – mondta a csapatfőnök, Andreas Seidl a múlt hétvégén Franciaországban.

“Egyértelműen Landóra és Carlosra koncentrálunk, és szorosan együttműködünk (a motorpartner) Renault-val is, így logikus volt, hogy ezen az erőforráson is osztozzunk velük” – utalt Szirotkinra. “Vészhelyzetben, mondjuk egy csütörtök délelőtt így azonnal elérhető a tartalékos, ezért egyeztünk meg így.”

Seidl hozzátette, hogy “nincs tervben, hogy Fernandót újra F1-es autóba ültessük a McLarennél; nagyon elégedettek vagyunk Landóval és Carlosszal, nagyon jó munkát végeznek, és ők jelentik a csapat jövőjét, ahogy én is arra koncentrálok.”

A május elején érkezett új főnök, Andreas Seidl