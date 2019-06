Nem hozott sok izgalmat a 2019-es Forma-1-es Francia Nagydíj, de ez nem jelenti azt, hogy a versenybíráknak nincs dolguk. A futam utolsó körében Daniel Ricciardo üldözte Renault-jával a hidraulikai gondokkal küszködő Lando Norris McLarenjét, nyomában az alfás Kimi Räikkönennel és Nico Hülkenberggel a másik Renault-ban.

Az ausztrál Norris előzése közben elhagyta a pályát, valamint ki is terelte a nap versenyzőjének megválasztott Norrist a pályáról, aki egy hetedik helyet bukott emiatt, és végül csak a tizedik lett.

Late drama in the battle for points, with P7 the prize on the final lap 👀 🍿

Norris v Ricciardo v Raikkonen v Hulkenberg #F1 #FrenchGP 🇫🇷 pic.twitter.com/u9PCJYJbk0

