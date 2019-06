Vizsgálják a versenybírák Daniel Ricciardót, miután az ausztrál vélhetően úgy szerezte meg a hetedik helyet a Forma-1-es Francia Nagydíjon, hogy a pályán kívül autózta körbe a McLaren ifjoncát, Lando Norrist a Mistral-egyenest kettévágó lassítóban, majd ki is terelte a pályáról a fiatal britet, és a pályát elhagyva szerzett jogosulatlan előnyt.

A verseny korábbi szakaszában Romain Grosjeannal is volt egy hasonló csatája – ám az ausztrál erre már nem is emlékezett látszólag, amikor a futamot követően a holland Ziggo Sport kamerái előtt nyilatkozott.

„Grosjean. Vele mégis mi a francot csináltam?” – jegyezte meg a jól ismert, széles vigyorával. „Azt sem tudom, hogy egyáltalán versenyeztem vele. Rendben, semmi gond, bocsánat.”

