A Kanadai Nagydíj előtt – utólag kiderült, joggal – a Mercedes csapatfőnöke, Toto Wolff aggodalmasan beszélt a Ferrari motorerőfölényéről, arról, hogy a kevés kanyarból, sok egyenesből álló pályán az olaszok versenyképesebbek lehetnek náluk.

Most, a Francia Nagydíj előtt már jóval kevésbé tart Wolff a maranellóiaktól, igaz, azért nem pusztán az ellenfelek jelenthetnek gondot, a saját házuk táján is volt mivel foglalkozni, a második generációs motor montreali bevetése hozott néhány ijesztő pillanatot.

“Kanada amolyan ébresztő volt számunkra. Az első hat versenyen látott kiváló megbízhatóság után a hétvége során több probléma is felütötte a fejét – szinte mind a mi hibánkból – Valtteri első edzéses üzemanyagrendszer-meghibásodásától a futam előtti Lewisnál jelentkező hidraulikai szivárgásig” – kezdte az osztrák.

“Szerencsénk volt, hogy a problémák még akkor jelentkeztek, amikor volt időnk kijavítani őket, de tisztában vagyunk azzal, hogy tönkre is tehették volna a hétvégénket, és csak a nagyszerű szerelőinknek köszönhető, hogy nem így történt.”

“Franciaországban is kemény küzdelemre számítunk. A pálya részben hasonlít a montrealira, a hosszú egyenesek kihívást jelentenek majd számunkra. Azonban Kanadával ellentétben sokféle típusú kanyar is akad, ami viszont nekünk kedvezhet. Alig várjuk, hogy kiköszörüljük a csorbát” – utalt Wolff a műszaki problémákra és arra, hogy Kanadában a Ferrari nyerte az időmérőt, valamint a futamon is Sebastian Vettelt intették le elsőként, Lewis Hamilton csak a német büntetésének köszönhette a győzelmet.