A vasárnapi Forma-1-es Kanadai Nagydíj végén a ferraris Sebastian Vettel tajtékzott, ugyanis a versenybírók által neki kiosztott öt másodperces időbüntetés miatt hiába ért be az első helyen, a futamgyőzelem az üldöző Lewis Hamiltoné lett.

A négyszeres világbajnok először az egész dobogós ceremóniát ki akarta hagyni, helyette a stewardokkal akart beszélni rögtön a kiszállás után, ezért nem is autózott el a parc ferméig, hanem már a bokszutca bejáratánál leállította a Ferrarit és kiszállt.

Amikor az utána érkező Hamilton meglátta, hogy a rivális hol áll, fuvart ajánlott neki, a kezével jelezte, hogy Vettel ugorjon fel a Mercedesre – az angol nem tudta, hogy versenyzőtársa szándékosan parkolt ott, ahol.

“Megálltam, azt hittem, hogy elromlott az autód, gondoltam, hogy elviszlek” – mondta Vettelnek később, a “leülős” sajtótájékoztatón.

