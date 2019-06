Olvass tovább

Az ötszörös világbajnok a verseny után megértően beszélt Vettel manőveréről, igaz, ő is szándékosságot feltételezett:

“Megnéztem a felvételeket, tényleg nagyon közel volt. Annyit mondhatok, hogy ha én vezettem volna és én hibázok a kanyarban, valószínűleg én is ugyanezt tettem volna. Nagyon gyorsan történik az ilyesmi, az ember pedig csak igyekszik megtartani a pozícióját. Amikor azt mondom, én is ugyanezt tettem volna, úgy értem, hogy én is megpróbáltam volna kiterelni” – magyarázta.

“Mert végső soron ez történt, ebben nem változott a véleményem. Ami a szabályokat illeti… Ha nem lenne ez a szabály, tovább is nyomtam volna, hogy ütközzünk. Így vagy úgy, de rosszul végződött volna” – folytatta.

A világ F1-es és más kategóriákban aktív vagy már visszavonult autóversenyzőinek túlnyomó többsége szerint Vettel nem érdemelt volna büntetést az esetért, a stewardok hibáztak és ezzel egy kiváló csatát rontottak el, de vannak azért olyanok, akik szerint a német egyszerűen nem úszhatta meg büntetlenül, a 2016-os világbajnok, Nico Rosberg például úgy gondolja, a ferraris egyértelműen szabályt szegett, így nem is lehetett kérdés a végeredmény.

