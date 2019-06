Ahogy közismert, a Sebastian Vettel hiába ért be az első helyen a múlt vasárnapi Kanadai Nagydíjon, a futam győztese a németet pár másodperces lemaradással üldöző Lewis Hamilton lett, ugyanis a Ferrari-pilótát öt másodperces időbüntetéssel sújtották, amiér a 48. körben a 3-4-es kanyar elrontása után veszélyesen tért vissza a mercedeses ellenfél elé a versenyívre.

Bár a nagyközönség és a versenyzői közösség nagy része is indokolatlannak és nem kívánatosnak látta a stewardok döntését, a szokásos futamértékelőjében a Forma-1 sportszakmai főnöke, Ross Brawn kiállt a versenybírók mellett.

“Megértem Vettel érzéseit, és úgy tudom, a Ferrari fellebbezni is fog. De azt is tudom, hogy milyen nehéz dolga van a stewardoknak, ugyanis nagyon rövid idő alatt kell olyan döntést hozniuk, amely a verseny eredményét befolyásolhatja” – kezdte az egykori ferraris technikai igazgató, a később a Mercedes csapatfőnökeként is dolgozó szakember.